Только когда он уйдет — Марк Фейгин рассказал, когда Украина избавиться от российской агрессии

Российский правозащитник уверен, что пока «у руля» находится Путин, Украина, да и все другие страны, страдающие от агрессии Кремля, не смогут вздохнуть спокойно.

Об этом Фейгин рассказал в интервью Роману Цимбалюку, сообщает «НБН«.

Так, по словам адвоката, украино-российский конфликт не завершится, пока у власти будет находиться Владимир Путин. Фейгин добавил, что сейчас в РФ сложилась такая ситуация, когда Путин и Россия практически стали словами-синонимами:

«И это очень усложняет ситуацию. Россия никогда не оставит Украину в покое, пока существует в том виде, который мы видим сегодня. Потому что Путин и Россия стали одним целым. Это грустно. Они добились того, чего хотели».

Современная Россия, добавил Фейгин, живет лживой идей о том, что Путин — это Россия:

«Они добились своего. Сейчас даже представить трудно, что без Путина Россия станет нормальной страной. Которая не будет нападать на соседние страны, поглощать их… Поэтому, пока Путин «у руля» — Украину в покое не оставят. А вот когда его не будет — есть надежда что Украина и все другие страны, которые страдают от агрессии РФ, вздохнут с облегчением».

Напомним, ранее Кравчук рассказал, кто может убедить Кремль остановить войну на Донбассе.