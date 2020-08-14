Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что в Украине идет «гражданская война»

Несостоявшийся кандидат в президенты Республики Беларусь, Валерий Цепкало, который сбежал в Киев, удивил своей позицией по вопросу войны на Донбассе.

Об этом сообщает «НБН«.

Так, в эфире «4 канала» Цепкало заявил, что на Донбассе идет «гражданская война», а на вопрос о присутствии российских войск не захотел говорить:

«Для меня ситуация на Донбассе — это гражданская война. Между собой воюет один народ. Есть ли внешнее вмешательство? Думаю, да. Есть ли там российский след? Я не знаю, может быть и есть».

Что же касается Крыма, то Цепкало лишь заявил, что полуостров считается украинским по международным законам.

Напомним, ранее мы писали, что Кремль может заменить Лукашенко на Цепкало.