Самопровозглашенный глава «ДНР» обратился к украинцам с заявлением о важнейшей победе Донбасса. Он отметил, что «республика» помнит и чтит достижения своих предков и поздравил соотечественников с годовщиной начала Донбасской наступательной операции 1943 года. Эта дата стала стартовой точкой для великой победы Донбасса над нацизмом.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный Telegram Пушилина.

«ДНР ежегодно торжественно отмечает восьмое сентября – день освобождения Донбасса. Я считаю, что стоит вспомнить и 13 августа, ведь именно в этот день ровно 77 лет назад началась освободительная операция, которая привела к большой победе на Донбассе», — написал Пушилин в своей социальной сети.

Он подчеркнул историческую важность победы над нацистской угрозой, которая в те годы нависла над жителями Донбасса. Далее Пушилин напомнил о стратегической важности освобождения Донбасса в те годы для дальнейшего успеха в борьбе с силами нацистов.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин лично вышел к недовольным жителям «ДНР»: диалог привел к неожиданным последствиям.