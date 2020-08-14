Это историческая победа Донбасса: Пушилин обратился к украинцам с громким заявлением

Главное Политика
Родион Власов0
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Самопровозглашенный глава «ДНР» обратился к украинцам с заявлением о важнейшей победе Донбасса. Он отметил, что «республика» помнит и чтит достижения своих предков и поздравил соотечественников с годовщиной начала Донбасской наступательной операции 1943 года. Эта дата стала стартовой точкой для великой победы Донбасса над нацизмом.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — denis-pushilin.ru

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный Telegram Пушилина.

«ДНР ежегодно торжественно отмечает восьмое сентября – день освобождения Донбасса. Я считаю, что стоит вспомнить и 13 августа, ведь именно в этот день ровно 77 лет назад началась освободительная операция, которая привела к большой победе на Донбассе», — написал Пушилин в своей социальной сети.

Он подчеркнул историческую важность победы над нацистской угрозой, которая в те годы нависла над жителями Донбасса. Далее Пушилин напомнил о стратегической важности освобождения Донбасса в те годы для дальнейшего успеха в борьбе с силами нацистов.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин лично вышел к недовольным жителям «ДНР»: диалог привел к неожиданным последствиям.


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