Маск неожиданно высказался о протестах в Беларуси: сообщение изобретателя взорвало соцсети

Политика
Родион Власов0
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Американский изобретатель Илон Маск рассказал, что думает о протестах в Республике Беларусь. Как он сообщил, он сожалеет, что ему приходится слышать о страданиях людей, которые борются за свою свободу. Он предложил свою помощь Беларуси, однако затем он перестал отвечать на сообщения.

Илон Маск
Илон Маск. Фото – ua.112.ua

Об этой информации сообщил блогер Эрин Вейков в «Твиттере», где Маск и написал своей комментарий, передает «НБН».

«Беларусь в огне. Убийства, избиения и насилие: вот как автократы «побеждают» тех, кто их выбирает. Распространите по всему интернету. Если у кого-то есть возможность для этого, то используйте, пожалуйста. Распространите это сообщение 5 людям», — написал блогер.

В самом начале пользователи начали писать свои сообщения о том, что думают насчет протестов. Не избежал шквала критики и сам Александр Лукашенко. Однако внезапно появился комментарий известного изобретателя Илона Маска.

«Очень жаль слышать это. Что мы можем сделать, чтобы помочь?», — лаконично подметил изобретатель.

Ему сообщили о том, что необходима финансовая и гуманитарная помощь людям, которые отстаивают свои демократические права. Однако Маск пока ничего не сообщил по поводу этого.

Напомним, планы Лукашенко по Беларуси: Невзоров рассказал, что хочет сделать президент РБ.


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