Маск неожиданно высказался о протестах в Беларуси: сообщение изобретателя взорвало соцсети

Американский изобретатель Илон Маск рассказал, что думает о протестах в Республике Беларусь. Как он сообщил, он сожалеет, что ему приходится слышать о страданиях людей, которые борются за свою свободу. Он предложил свою помощь Беларуси, однако затем он перестал отвечать на сообщения.

Об этой информации сообщил блогер Эрин Вейков в «Твиттере», где Маск и написал своей комментарий, передает «НБН».

«Беларусь в огне. Убийства, избиения и насилие: вот как автократы «побеждают» тех, кто их выбирает. Распространите по всему интернету. Если у кого-то есть возможность для этого, то используйте, пожалуйста. Распространите это сообщение 5 людям», — написал блогер.

Sorry to hear this. What can we do to help?

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020