Планы Кремля по Украине раскрыты: Жириновский проболтался о том, как будет действовать Путин

Российский политик и лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский на всю страну заявил о планах России по Украине во время партийного съезда. Хотя многие посчитали подобные заявления чуть ли не бредом, блогеры акцентировали внимание на их сути. Они сообщили, что раньше Жириновский говорил только о юго-востоке Украины, а с недавних пор начал говорить и о центральной.

Об этой информации сообщили корреспонденты Politeka, сославшиеся на пост блогера и политолога Алексея Голобуцкого, передает «НБН».

«Пусть Запад забирает Галичину, а России достанется остальная Украина. Кому нужен тамошний бардак? Кто заберет к себе этих порошенок или Зеленского? Мы бы везде устроили порядок. Отдадим американцам Галицию. Пусть строят там базы НАТО, а три четверти Украины отойдут в Россию. На этом все. Тишина», — сообщил Жириновский.

Голобуцкий же на этом фоне сообщил, что подобные заявления не стоит считать очередным бредом. Он заявил, что раньше власти РФ говорили только о юго-востоке Украины. Сейчас же речь пошла о большей части страны. По его словам, это является тревожным звонком.

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