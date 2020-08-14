Путин перешел ко второму шагу по Донбассу: Тука рассказал о намерениях Кремля

Главное Политика
Ник Петров0
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Последние события на оккупированных территориях, и риторика украинских представителей в ТКГ по поводу перемирия, а также заявления с обеих сторон – все это является свидетельством того, что Путин перешел к реализации «шага 2» по Донбассу.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

Владимир Путин.
Путин согласился с перемирием и перешел к реализации шага 2 по Донбассу. Фото: obozrevatel.com.

По мнению бывшего заместителя министра по временно оккупированным территориям Георгия Туки, наблюдаются признаки того, что Украина может согласиться на переговоры с представителями непризнанных республик.

«Тот факт, что сейчас более-менее соблюдают условия перемирия — это свидетельство лишь того, что Путин на это согласился», — отметил Тука.

По его словам, в данное время идет подготовка к диалогу между Киевом и «Л/ДНР». И хотя не слышатся упоминания о федерализации, подготовка какая-то наблюдается.

«Мы уже наблюдаем постепенный переход к «шагу 2» по Донбассу», — отметил бывший чиновник.

По словам Туки, Россия продолжает настаивать на внесении изменений в Конституцию Украины. И не исключено, что в процессе политических игр через несколько месяцев мы услышим тезис о федерализации.

Ранее сообщалось о том, что Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК «Вагнер».


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