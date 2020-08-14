Путин перешел ко второму шагу по Донбассу: Тука рассказал о намерениях Кремля

Последние события на оккупированных территориях, и риторика украинских представителей в ТКГ по поводу перемирия, а также заявления с обеих сторон – все это является свидетельством того, что Путин перешел к реализации «шага 2» по Донбассу.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

По мнению бывшего заместителя министра по временно оккупированным территориям Георгия Туки, наблюдаются признаки того, что Украина может согласиться на переговоры с представителями непризнанных республик.

«Тот факт, что сейчас более-менее соблюдают условия перемирия — это свидетельство лишь того, что Путин на это согласился», — отметил Тука.

По его словам, в данное время идет подготовка к диалогу между Киевом и «Л/ДНР». И хотя не слышатся упоминания о федерализации, подготовка какая-то наблюдается.

«Мы уже наблюдаем постепенный переход к «шагу 2» по Донбассу», — отметил бывший чиновник.

По словам Туки, Россия продолжает настаивать на внесении изменений в Конституцию Украины. И не исключено, что в процессе политических игр через несколько месяцев мы услышим тезис о федерализации.

Ранее сообщалось о том, что Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК «Вагнер».