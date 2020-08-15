Это явно плохой знак – Пушилин объявил угрозу для «ДНР» и обратился к Европе с важным призывом

Глава сепаратистов из ОРДО сообщил о том, что для всей территории «ДНР» якобы существует реальная угроза со стороны Киева. Речь идет о военном вторжении, которое, по его словам, может наступить очень скоро. В связи с этим Денис Пушилин обратился к ОБСЕ и мировому сообществу с призывом повлиять на Киев.

Об этой информации сообщили в «Телеграме» Пушилина, передает «НБН».

«Действия Украины ставят под угрозу режим прекращения огня. Мы видим проведение инженерной разведки в районе Шумы, рытье траншейных объектов и много другого. Конечная цель Киева – укрепление позиций на Донбассе. Это явно плохой знак. Это не демонстрирует мирные намерения Киева», — сообщил он в начале.

Затем он обратился в очередной раз к руководству ОБСЕ, а также ряду стран, чтобы были приняты меры по давлению на Киев.

«Мы не можем подвергать риску жизни и здоровье граждан республики. Народная милиция соблюдает дополнительные меры, чтобы контролировать перемирие. Но они готовы в любое время защищать население», — заявил глава сепаратистов.

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