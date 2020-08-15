Кличко совсем из ума выжил – Азаров показал, что творится в голове у мэра Киева

Политика
Родион Власов0
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Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил о том, что мэр Киева Виталий Кличко в последнее время творит нелепые вещи. Он сослался на то, что киевский глава начал снимать юмористические видео, и на одном из них он начал воображать себя волшебником из мира Гарри Поттера.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото – Nbnews.com.ua

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «НБН».

«Кличко совсем из ума выжил. Мэр-идиот вместо того, чтобы заниматься проблемами Киева, начал снимать юмористические шоу. На последнем видеоролике он вообразил себя магом из книг о Гарри Поттере. В самом деле, было бы смешно, если бы его работа не была столь плачевна», — написал Азаров.

Пользователи соцсетей, хотя и несколько высмеяли Кличко, все же напомнили Азарову, что мэр Киева стал «магом» в честь дня рождения писательницы Джоун Ролинг, которая и написала произведение «Гарри Поттер».

«Ты – старый совок. И этого не поймешь», — подытожили пользователи.

Напомним, это явно плохой знак – Пушилин объявил угрозу для «ДНР» и обратился к Европе с важным призывом.


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