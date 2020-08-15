Союз «ДНР», «ЛНР» и Крыма: в ОРДО заявили о важных экономических изменениях

Представители так называемой «ДНР» публично заявили о громком успехе в плане увеличения экспорта в другие неподконтрольные части Украины и в Российскую Федерацию. «Официальный отчет» предоставило «министерство агропромышленной политики ДНР».

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Сепаратисты «ДНР» утверждают, что за первое полугодие сумели экспортировать более 10 тысяч тонн мясной и молочной продукции.

«Основную часть составили молочные продукты – более 8,5 тысячи тонн. Этот показатель на 12,5% выше, чем экспорт молочных продуктов за аналогичный период в прошлом году. В плане экспорта мясных продуктов, рост составил 11,4%. Мы можем отметить стабильный рост экспорта этих и некоторых других товаров», — сказали в сепаратистском «министерстве».

В «ДНР» пояснили, что их основными экономическими союзниками являются «ЛНР», временно аннексированный Крым и отдельные южные регионы РФ. Отмечается высокая заинтересованность Крыма в бытовой химии, комбикорме, продукции машиностроения и в ряде товаров продовольственной группы.

Напомним, как сообщалось ранее, это историческая победа Донбасса: Пушилин обратился к украинцам с громким заявлением.