Заседания ТКГ больше не могут проходить в Минске — Ирина Геращенко

Политика
Христина Качоровська0
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Народная избранница отметила, что после того, как Беларусь отдала России боевиков из ЧВК «Вагнера», она больше не может считаться страной для мирных переговоров.

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко. Фото — glavcom.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Ирины Геращенко.

Депутат обратилась к Владимиру Зеленскому, который написал пост в соцсети по поводу выдачи «вагнеровцев» России. По мнению Геращенко, вместо того, чтобы писать гневные сообщения в интернете, глава государства должен проводить консультации с международными партнерами и вместе с Европой заявить, что Украина не признает президентских выборов в РБ:

«Нужно обратиться к ОБСЕ и другим лидерам Нормандского саммита с просьбой перенести Минский процесс на более нейтральную и незаангажированную Россией территорию. После того, как Беларусь отдала «вагнеровцев» РФ, переговоров в Минске не может быть!».

Политик отметила, что в августе 2014 года международная изоляция Беларуси слега ослабилась. Туда впервые за много лет приехали европейские чиновники, чтобы обсуждать ситуацию на Донбассе:

«Лукашенко безумно радовался, что может играть роль «миротворца» и не скрывал, насколько это важно для него. Это было важно и для Беларуси, которая вернулась в ряд цивилизованных стран».

Но сейчас ситуация круто изменилась, отмечает Геращенко, и нужно перенести переговоры ТКГ, потому что это станет мощным сигналом для Лукашенко и его диктаторского режима.

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь срывает выдачу боевиков из ЧВК «Вагнера» Украине.


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