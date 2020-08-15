Заседания ТКГ больше не могут проходить в Минске — Ирина Геращенко

Народная избранница отметила, что после того, как Беларусь отдала России боевиков из ЧВК «Вагнера», она больше не может считаться страной для мирных переговоров.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Ирины Геращенко.

Депутат обратилась к Владимиру Зеленскому, который написал пост в соцсети по поводу выдачи «вагнеровцев» России. По мнению Геращенко, вместо того, чтобы писать гневные сообщения в интернете, глава государства должен проводить консультации с международными партнерами и вместе с Европой заявить, что Украина не признает президентских выборов в РБ:

«Нужно обратиться к ОБСЕ и другим лидерам Нормандского саммита с просьбой перенести Минский процесс на более нейтральную и незаангажированную Россией территорию. После того, как Беларусь отдала «вагнеровцев» РФ, переговоров в Минске не может быть!».

Политик отметила, что в августе 2014 года международная изоляция Беларуси слега ослабилась. Туда впервые за много лет приехали европейские чиновники, чтобы обсуждать ситуацию на Донбассе:

«Лукашенко безумно радовался, что может играть роль «миротворца» и не скрывал, насколько это важно для него. Это было важно и для Беларуси, которая вернулась в ряд цивилизованных стран».

Но сейчас ситуация круто изменилась, отмечает Геращенко, и нужно перенести переговоры ТКГ, потому что это станет мощным сигналом для Лукашенко и его диктаторского режима.

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь срывает выдачу боевиков из ЧВК «Вагнера» Украине.