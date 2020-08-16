Закрытие «границ Л/ДНР»: стало известно о подготовке «республик» к большим переменам

Работа КПП Донбасса может быть временно остановлена в конце сентября. Такие заявления все чаще делают Теллеграм-каналы, которые освещают события на неподконтрольной части Украины.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Теллеграм-канал «Заметки гражданина» призывает людей, которые проживают в так называемых «республиках» ответственно отнестись к приближающимся изменениям. Выехав из «ЛДНР» может сложиться так, что долгое время не будет возможности вернуться.

«В конце сентября очень много чего закроется в ЛДНР. Особое внимание стоит уделить тому, что КПП могут быть закрыты. Люди, которые не успели вернуться домой будут вынуждены ждать ослабления карантина после второй волны коронавируса в ОРДЛО», — сообщает выше указанный Теллеграм-канал.

Аналогичное предупреждение сделал и другой известный ресурс, освещающий события в «ЛДНР» «Луганский инсайд». Этот Теллеграм-канал уточняет, что с 20 сентября учеба в «республиках» будет переведена на дистанционный формат. Это может служить признаком того, что «республики» готовятся к усилению карантина в конце следующего месяца.

Напомним, как сообщалось ранее, Кремль согласился на уступки: в США заявили о важном достижении в борьбе с РФ.