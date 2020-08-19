Процесс пошел: Москва и Минск договорились о «Союзном государстве»

После выборов президента Беларуси в отношениях республики с Российской Федерацией все больше происходит знаковых событий.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Охладевшие за последние пару лет отношения между лидерами двух стран, вновь возвращаются в русло братских. Все больше контактов происходит в последние дни между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Также сегодня 19 августа состоялся телефонный разговор и между премьер-министрами двух стран.

Председатель правительства России Михаил Мишустин со своим беларуским коллегой Романом Головченко обсуждали усиление «торгово-экономического сотрудничества и углубление кооперации в энергетике и промышленности».

При этом премьер-министры двух стран подчеркнули особую важность двухстороннего сотрудничества в рамках Союзного государства.

Примечательным является то, что именно создание Союзного государства ранее и было причиной раздора между Путиным и Лукашенко, так как Батька не хотел быть в полной зависимости от главы Кремля.

Теперь для Путина настал удобный момент, и он запустил механизм создания Союзного государства.

Ранее сообщалось о том, что российские войска уже в Беларуси.