Украина столкнулась с неожиданными обвинениями со стороны Российской Федерации. Федеральная служба безопасности России якобы поймала украинских агентов при непосредственной попытке похитить «лидера народного ополчения ДНР».

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Представители ФСБ утверждают, что РФ сумела поймать семерых агентов Украины, у которых было задание от «украинских спецслужб». Примечательно, что большинство задержанных «украинских агентов» оказались гражданами России.

«ФСБ Российской Федерации провело успешную спецоперацию по пресечению попытки похищения. Была остановлена незаконная и противоправная попытка украинских спецслужб похитить человека на территории РФ. Украина пыталась похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса, который ранее принимал активное участие в боевых столкновениях с ВСУ», — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

ТАСС приводит список имен украинских и российских граждан, которые якобы замешаны в данной «украинской спецоперации»:

Напомним, как сообщалось ранее, Украина должна согласиться на эти уступки – РФ выдвинула строгий ультиматум по Донбассу.