ФСБ РФ выдвинула Украине громкие обвинения: подробности международной спецоперации

Политика
Родион Власов0
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Украина столкнулась с неожиданными обвинениями со стороны Российской Федерации. Федеральная служба безопасности России якобы поймала украинских агентов при непосредственной попытке похитить «лидера народного ополчения ДНР».

ФСБ
ФСБ. Фото — gazeta.ru

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Представители ФСБ утверждают, что РФ сумела поймать семерых агентов Украины, у которых было задание от «украинских спецслужб». Примечательно, что большинство задержанных «украинских агентов» оказались гражданами России.

«ФСБ Российской Федерации провело успешную спецоперацию по пресечению попытки похищения. Была остановлена незаконная и противоправная попытка украинских спецслужб похитить человека на территории РФ. Украина пыталась похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса, который ранее принимал активное участие в боевых столкновениях с ВСУ», — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

ТАСС приводит список имен украинских и российских граждан, которые якобы замешаны в данной «украинской спецоперации»:

Напомним, как сообщалось ранее, Украина должна согласиться на эти уступки – РФ выдвинула строгий ультиматум по Донбассу.


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