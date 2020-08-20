Украина должна согласиться на эти уступки – РФ выдвинула строгий ультиматум по Донбассу

Кремль вновь активизировался в попытках заставить Украину пойти на уступки по Донбассу. В ходе последних переговоров ТКГ Россия потребовала от Украины пересмотреть постановление ВР о назначении местных выборов в стране. Официальную позицию Кремля озвучил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Грызлом убежден, что Украина хочет замедлить выполнение Минских соглашений. Он отдельно выделил четвертый пункт постановления Рады о местных выборах, на который стоит обратить особое внимание. В постановлении сказано, что Украина согласится проводить местные выборы в ОРДЛО лишь после того, как огонь полностью прекратится, все представители НВФ будут выведены из региона, Украина вернет себе контроль над регионом и границей. Такая позиция Украины не устраивает Грызлова из-за чего он и потребовал пересмотреть данное постановление и ускорить Минский процесс.

«Постановление содержит в себе сразу несколько пунктов, которые прямо противоречат первоначальным Минским соглашениям. Я лично обратился к Леониду Кравчуку, чтобы он переговорил с Верховной Радой по этому поводу, иначе ТКГ может зайти в тупик», — сказал Грызлов.

Напомним, как сообщалось ранее, РФ готова к прямому противостоянию с США: российские СМИ отличились агрессивным заявлением.