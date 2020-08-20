В СМИ рассказали, как Украина «отомстит» Беларуси за выдачу «вагнеровцев» России

Как известно, Беларусь выдала России 32 боевиков из ЧВК «Вагнера». Среди задержанных были и те, кто воевал в НВФ на Донбассе и в Офисе президента просили выдать их Украине. Но власти Беларуси поступили по-другому.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Издание, ссылаясь на свои источники в политических кругах, пишет, что Украина не отставит без внимания такой недружественный шаг Беларуси и уже готовит ответные действия:

«Сейчас рассматриваются варианты временно становить сотрудничество в вопросах экстрадиции, отмена «Форума регионов Украины и Беларуси», который запланирован на октябрь 2020 года, заморозка работы различных двусторонних групп».

Источник добавил, что вариант с остановкой экстрадиции был бы самым удачным ответом на выдачу «вагнеровцев» России. Он добавил, что в Беларусь гораздо чаще обращается к Украине с просьбой выдать того или иного человека.

Напомним, ранее мы сообщали,что в СБУ рассказали о «вагнеровской спецоперации».