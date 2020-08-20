Жириновский рассказал о статусе Беларуси в составе Российской Федерации: будут две области

Вопрос о будущем Беларуси практически решен, она войдет в состав Российской Федерации.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Такое, как всегда, категоричное заявление сделал глава российских либералов Владимир Жириновский. Только Александр Лукашенко, по мнению Жириновского должен для этого сделать определенные шаги.

Лучшим вариантом для беларуского гаранта, считает российский политик, был бы уход в отпуск месяца на 3, а на это время оставить вместо себя кого-нибудь другого поруководить страной.

«Лукашенко надо сейчас заменить себя нейтральным человеком, пророссийским. Пусть он его назначит председателем правительства Белоруссии и уйдет в отпуск на три месяца, а все вопросы будет решать новый председатель правительства. Парламент будет его рукой», — выдал свою стратегию Жириновский.

По его словам, под руководством временного руководителя страны парламент проголосует за вхождение Беларуси в состав России.

«И они тогда войдут в состав РФ до 1 января 2021 года. Будут две области – Минская и Могилевская», — отметил глава ЛДПР.

При этом, по мнению Жириновского, ничье самолюбие не пострадает.

«Это единственный безболезненный путь. Мы же не говорим об оккупации. Мы ничего плохого не сделаем», — подчеркнул главный российский либерал.

А сами белорусы, по его словам, лишь выиграют от этого, получив в обмен дешевые энергоресурсы.

Ранее сообщалось о том, что процесс пошел, о чем договорился Лукашенко с Путиным.