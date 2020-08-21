Пушилин отказался от встречи с главой Красного Креста: Флоранс Жиллетт рассказала о дальнейших планах по Донбассу

Самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин не смог найти времени для личной встречи с главой Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт. Представительница благотворительной организации «МККК» озвучила свою реакцию и дальнейшие планы по Донбассу.

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

Флоранс Жиллетт отметила, что хоть она и не смогла обсудить вопросы гуманитарной помощи для жителей Донбасса с Пушилиным, но она общалась с ним в прошлые свои визиты на Донбасс и впредь еще с ним увидится. Представительница Красного Креста встретилась с «министром здравоохранения ДНР» Александром Оприщенко и «омбудсменом ДНР» Дарьей Морозовой.

В ходе диалога с представителями «власти республики» Жиллетт отметила, что в условиях борьбы с коронавирусной угрозой крайне важно соблюдать баланс между ограничительными мерами предосторожности и свободой людей. Она отметила, что Красный Крест продолжит оказывать жителям «ДНР» гуманитарную помощь.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина должна согласить на эти уступки – РФ выдвинула строгий ультиматум по Донбассу.