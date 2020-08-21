Украина идет на уступки «Л/ДНР»: у Порошенко выдвинули срочный ультиматум Зеленскому

Фракция «Европейская солидарность» крайне недовольна ходом диалога между украинской властью и Российской Федерацией относительно Донбасса. Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с ультиматумом относительно переговоров об «особом статусе» Донбасса.

Об этом сообщает « НБН», со ссылкой на DonPress.

Нардеп считает, что переговоры ТГК сейчас могут принять опасный оборот для Украины. Она заявила, что РФ навязывает Украине свои условия переговоров.

«Я обращаюсь лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть или же подтвердить достоверность документов, которые РФ предлагает принять в рамках ТКГ. Кроме того, я настаиваю на том, чтобы президент опроверг или подтвердил готовность лидера нашей делегации в ТКГ Леонида Кравчука провести переговоры с парламентом относительно поддержки выдвинутых Россией условий по Донбассу», — сказала представительница «ЕС».

Она подчеркнула, что действия Кравчука отражают позицию действующего президента, и поэтому Зеленский должен тщательно следить за ходом переговоров ТКГ. Климпуш-Цинцадзе подчеркнула недопустимость уступок для РФ и так называемых «республик».

Напомним, как сообщалось ранее, Украина должна согласиться на эти уступки – РФ озвучила свои требования по Донбассу.