Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска: Кравчук назвал единственное условие

Столица Республики Беларусь – Минск не будет площадкой для переговоров по Донбассу, если РФ введет свои войска на территорию РБ. Такое заявление прозвучало от первого президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

В Республике Беларусь продолжаются протесты, которые начались 9 августа. Многие эксперты считают, что существует высокая вероятность того, что РФ может ввести свои войска на территорию РБ.

Если Россия пойдет на это шаг, тогда, по словам Леонида Кравчука, переговоры по Донбассу могут перенести из Беларуси в другую страну.

«Если будет военная помощь, то это уже не государство, а оккупированная территория. В таком случае там нам делать нечего», — заявил первый президент Украины.

Также глава украинской делегации в ТКГ рассказал, куда могут быть перенесены переговоры по Донбассу. По его словам, переговоры могут перенести в Швецию, Швейцарию или Финляндию.

Ранее мы сообщали, что Зеленский не хочет переносить переговоры ТКГ из Минска.