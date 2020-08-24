Будет ли Украина вести переговоры с «Л/ДНР»: Кравчук дал окончательный ответ

Украина не планирует вести переговоры с представителями оккупационных «администраций» так называемых «Л/ДНР». Данное заявление прозвучало от первого президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Главред».

Леонид Кравчук утверждает, что Украина не планирует вести переговоры с представителями оккупационных «администраций» «Л/ДНР».

«Мы не ставим задачу вступать в переговоры с боевиками, с теми, кто стреляет и убивает, с теми, кто прислуживает Кремлю», — заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, Киев хочет вести переговоры с представителями гражданского общества временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По словам Кравчука, в ОРДЛО проживают разные люди.

«Мы хотим вести переговоры только с представителями гражданского общества. Говорить только с переселенцами – это легко, а нам надо говорить и с теми, и с теми», — заявил экс-глава государства.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ заявлял, что готов лично посетить Донбасс, чтобы пообщаться с жителями ОРДЛО. Он подчеркнул, что это станет возможным, после полного прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Также о своей готовности отправиться в ОРДЛО ранее заявлял еще один участник ТКГ Витольд Фокин.

Напомним, ранее мы писали, что переговоры по Донбассу могут перенести из Минска.