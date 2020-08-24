Это главная цель Путина на Донбассе – Кравчук предупредил украинцев о серьезной угрозе

Президент Российской Федерации Владимир Путин определил для себя главную цель по захвату Украины. Лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал подробности переговорного процесса относительно достижения мира на Донбассе и сделал разоблачительное заявление о планах Путина.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Украина 24».

Кравчук откровенно признал, что ситуация с переговорами по Донбассу крайне сложная. Одной из главных проблем для Украины является то, что Путин выбрал изматывающую тактику против Донбасса. Конфликтная ситуация может затянуться еще на долго.

«Приминая Минские договоренности не были приняты во внимание международные правовые документы. Вместе с тем факт существования этих договоренностей есть и с этим ничего поделать нельзя. Ситуация сейчас очень непростая, но чтобы не делала Украина — у Путина одна цель: захватывать ситуацию под свой контроль и давить на Украину. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Могу точно сказать, Россия никогда добровольно не покинет наши территории», — сказал Кравчук.

Напомним, как сообщалось ранее, новое открытие КПВВ «Еленовка»: в «ДНР» заявили о значительном успехе.