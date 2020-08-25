Мы предоставим Донбассу особые права – Кравчук удивил новым заявлением по «Л/ДНР»

Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил о том, что вопрос Донбасса остается все еще острым, и необходимо решать массу проблем с ОРДЛО. В связи с этим он предложил свои инициативы по «Л/ДНР», благодаря которым в будущем можно будет разрешить конфликт.

Об этой информации сообщила Politeka.net, передает «НБН».

«Большинство жителей ОРДЛО не хотят снова быть Украиной. Это мне известно. Но они были бы не против быть в составе Украины, однако только при автономном режиме. Они просто хотят общаться с Россией, но пользоваться законодательством Украины, живя на этой же земле», — сообщил в начале Кравчук.

После этого он начал рассказывать об особом статусе для Донбасса. По словам Кравчука, его можно рассматривать с точки зрения особых прав, свобод и прочего.

«Конечно, можно обдумать особый статус Донбасса. Но можно сказать и следующее: пусть будет особенная система местного самоуправления в ОРДЛО. Как бы мы предоставим Донбассу особые права, свободы и так далее, то есть мы – это сама Украина», — сообщил он.

Напомним, в «ДНР» поставили Зеленскому ультиматум: сепаратисты угрожают публикацией секретных данных ВСУ.