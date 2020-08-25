Путин отказался от идеи восстановить СССР – Кравчук заявил о новой главной цели Кремля

Глава Российской Федерации Владимир Путин не намерен пытаться создать вторую версию СССР. Лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на самом деле является главной мечтой и целью российского руководства.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Первый президент Украины заявил, что власть РФ намерена реализовать свои большие амбиции в деле «восстановления империи», а не в создании новой версии Советского Союза. Кравчук считает, что Путин выбрал для своей страны нереальные цели, которые не имеют под собой рационального фундамента.

«Анализируя российскую политику и их новую Конституцию можно смело сказать, что власти РФ поставили перед собой глобальную цель – воссоздать империю. Полагаю, что это просто невозможно», — сказал Кравчук.

Он пояснил, что хоть задача и нереальна, но она все же поставлена российской властью, а причиной является то, что «каждый россиянин живет величием РФ».

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин заявил о больших проблемах на Донбассе: откровенное признание главы «ДНР».