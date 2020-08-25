Вода в Крым: Бабин рассказал, на что готов пойти Кремль

Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин рассказал, как Кремль может попытаться решить проблему дефицита пресной воды на полуострове. По словам Бабина, Кремль может подкупить кого-то из украинских чиновников.

Об этом Бабин рассказал в эфире «Obozrevatel«, сообщает НБН.

Запасы пресной воды в аннексированном Россией полуострове Крым продолжают сокращаться. По словам экс-постпреда президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, РФ может попытаться решить этот вопрос с помощью взятки.

«У них фактически один вариант обмена: вода на взятку. Они готовы дать деньги кому-то из чиновников», — сказал Бабин.

По словам Бабина, Россия готова предложить внушительную сумму за восстановление подачи воды в аннексированный Крым. Журналист уточнил у Бабина, о какой сумме идет речь.

«Насколько я могу понять из открытых источников, сумма измеряется миллиардами условных единиц. 1-2 миллиарда», — подчеркнул экс-чиновник.

Он допустил, что данная тактика может сработать и тогда чиновники найдут какую-нибудь причину для объяснения.

«Можно рассказывать о гуманитарной катастрофе, можно рассказывать, что там живут наши люди или же ничего не говорить», — сказал Бабин.

По словам Бориса Бабина, Россия не умеет, и не будет открыто договариваться с руководством Украины о поставках воды в Крым.

«У них нет рычагов давления, кроме шантажа и подкупа. Они могут пугать военным вторжением или предлагать деньги. Это их модель переговоров», — сказал Бабин.

Стоить отметить, что ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук допустил подачу воды в аннексированный Крым. По его словам, это может произойти, если Крым настигнет гуманитарная катастрофа. Также подобное заявление ранее озвучил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что депутат Гончаренко ответил Зеленскому на странные слова.