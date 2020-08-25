Встречи советников «нормандской четверки» не будет: стала известна причина

28 августа не будет встречи политических советников стран лидеров «нормандской четверки».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Офиса президента.

Еще вчера, 24 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главою МИД Германии, заявлял, что продолжается подготовка к проведению встречи политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Сегодня, 25 августа, в пресс-службе Офиса президента сообщили, что встреча, которая была запланирована на 28 августа, не состоится. В ОП сообщают, что переговоры советников перенесли из-за того, что у советника президента Франции Эммануэля Бонна командировка.

В Париж на переговоры по Донбассу должен был ехать руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. РФ в данном формате переговоров представляет заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак.

Кроме того, по информации Telegram-канала «Резидент», Дмитрий Козак в открытую саботирует встречу советников лидеров стран «нормандской четверки». Ресурс пишет, что Россия отказывается от дальнейших переговоров по Донбассу, без пересмотра Верховной Радой постановления о проведении местных выборов в Украине.

Как известно, Россия в ТКГ потребовала от Украины отменить постановление парламента, которое не позволяет проводить выборы в ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» готовы выполнить ультиматум РФ по Донбассу.