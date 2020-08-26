Гордон рассказал о действиях беларусов в случае российской оккупации: будет партизанская война (Видео)

Ввод российских войск на территорию Беларуси будет расцениваться беларусами как оккупация, и это несомненно приведет к партизанской войне против захватчиков.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По мнению украинского журналиста Дмитрия Гордона, введя войска в Беларусь, Кремль может столкнуться с жесточайшим сопротивлением населения республики, имеющего за плечами огромный опыт партизанского движения в годы Великой отечественной войны. Беларусы могут прибегнуть к диверсионной войне против российских оккупантов.

И это станет большой ошибкой для Путина и его ближайшего окружения. Кроме того, на Москву обрушатся новые, гораздо серьезнее санкции.

Как считает Гордон, несмотря на дружеские отношения с Россией, народ Беларуси не захочет видеть свою страну частью РФ, и будет готов с оружием в руках отстаивать свою свободу и независимость.

Фрагмент видео с Дмитрием Гордоном.

Ранее сообщалось о том, что Песков заявил о готовности России помочь Беларуси в урегулировании конфликта в стране.