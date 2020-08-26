Победоносное завершение конфликта с РФ: Байден обратился к украинцам с воодушевляющим обещанием

Один из фаворитов в грядущих выборах США Джо Байден обратился к украинскому народу и заявил, что он готов оказать мощную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Байден пообещал, что в случае своей победы Украина получит усиленную экономическую и военную поддержку.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальное заявление Джо Байдена.

Такое заявление сделано по случаю празднования Дня Независимости Украины. Байден заявил, что это радостный праздник, который имеет горький привкус. Он подчеркнул недопустимость российской агрессии в Украине или любой другой мирной стране.

«Если я стану президентом США, то Кремль поймет, что с агрессией в Украине пора заканчивать. Я обещаю, что США окажут Украине всю необходимую военно-экономическую помощь. Мы готовы предоставить Украине смертоносное оружие против РФ. Для нас важно, чтобы Украина продолжала проводить реформы, которые так важны для успеха украинского народа», — сказал Байден.

Напомним, как сообщалось ранее, пришло время вернуть Крым: Зеленский принял смелое решение против Кремля.