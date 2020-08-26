Россия не хочет обсуждать ситуацию на Донбассе и блокирует Нормандский саммит
По данным источника, в Кремле очень недовольны тем, что Киев отказывается проводить местные выборы на оккупированном Донбассе и из-за этого срывает все мирные переговоры.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.
Здесь, ссылаясь на свои источники в Офисе президента, пишут, что Россия всячески отказывается вести переговоры по Донбассу, пока Украина не внесет изменения в постановление о местных выборах:
«Дмитрий Козак открыто саботирует встречу советников лидеров Нормандского саммита. На Банковой такое поведения Кремля называют провокационным и тормозящим урегулирование конфликта на Донбассе».
В Telegram также сообщают, что Францию и Германия готовы провести встречу лидеров «нормандской четверки» уже в конце сентября:
«Но Москва отказывается от переговоров и продолжает выдвигать ряд своих требований».
Напомним, ранее мы писали, что встречи советников лидеров «нормандской четверки» не будет.