Россия не хочет обсуждать ситуацию на Донбассе и блокирует Нормандский саммит

По данным источника, в Кремле очень недовольны тем, что Киев отказывается проводить местные выборы на оккупированном Донбассе и из-за этого срывает все мирные переговоры.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Здесь, ссылаясь на свои источники в Офисе президента, пишут, что Россия всячески отказывается вести переговоры по Донбассу, пока Украина не внесет изменения в постановление о местных выборах:

«Дмитрий Козак открыто саботирует встречу советников лидеров Нормандского саммита. На Банковой такое поведения Кремля называют провокационным и тормозящим урегулирование конфликта на Донбассе».

В Telegram также сообщают, что Францию и Германия готовы провести встречу лидеров «нормандской четверки» уже в конце сентября:

«Но Москва отказывается от переговоров и продолжает выдвигать ряд своих требований».

Напомним, ранее мы писали, что встречи советников лидеров «нормандской четверки» не будет.