Член комитета Совета Федерации России по международным делам, «сенатор» от Крыма Сергей Цеков решил обратиться с требованием к президенту Украины. Он предложил украинскому лидеру признать аннексированный Россией полуостров Крым российским.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Член Совфеда России обратился к президенту Украины с циничным требованием – представитель страны-агрессора хочет, чтобы украинский лидер признал аннексированный полуостров частью территории РФ. Цеков требует, чтобы для этого руководство Украины инициировало создание специальной дискуссионной площадки. Также «сенатор» хочет, чтобы Украина начала налаживать добрососедские отношения с Россией – страной, которая аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

«Зеленский должен подумать над тем, чтобы создать дискуссионную площадку, которая признает Крым российским, и еще займется вопросами налаживания добрососедских и партнерских отношений с РФ», — заявил российский политик.

Кроме того, «сенатор» заявил, что «Крым никогда не вернется в состав Украины». Он «посоветовал» украинским чиновникам «не тратить время впустую».

«Никогда этого не будет. В России этого никто не допустит», — высказался Цеков по поводу возвращения аннексированного Крыма Украине.

Представитель страны-агрессора также заявил, что создание Украиной площадки по деоккупации полуострова – это «бесперспективная инициатива».

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