Это какой-то дурдом – Береза сообщил, как Зеленский стал мастером карате

Бывший нардеп Борислав Береза сообщил о том, что президенту Украины просто так вручили черный пояс по карате, а вместе с ним и диплом, подтверждающую высокую степень владения боевым искусством. Это настолько вывело из себя экс-нардепа, что тот назвал подобное настоящим дурдомом.

Об этой информации сообщил Береза в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Владимир Зеленский сумел стать мастером карате, получив еще и черный пояс. Это произошло, когда украинский лидер прибыл с визитом в Кировоградскую область. Там он проверил, как выполняется ремонт в ДЮСШ олимпийского резерва. Вышла там «рояль в кустах» — его награждение», — сообщил Береза в начале.

Затем бывший нардеп сообщил, что ему выдали первый дан (черный пояс мастера). И выдали ему все это в почетной форме.

«Это какой-то дурдом. А когда его в профессоры и академики записывать начнут? Можно ведь еще в КМС по пауэрлфтингу», — подытожил Береза.

Напомним, Зеленский, хватит! Пора взрослеть! – украинцы обратились к президенту после громкого интервью.