«Нацкорпус» устроил войну в Украине – Шарий сообщил, на что Зеленский и радикалы пошли ради своих целей

Блогер и политический деятель Анатолий Шарий сообщил о том, что «Национальный корпус» начал воевать в Украине против своих же сограждан. Он сослался на известное нападение радикалов на маршрутку с людьми, и сообщил, что произошедшее – это вина Зеленского.

Об этой информации сообщил Шарий в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Владимир Зеленский должен к чертям пойти со своего поста. «Нацкорпус» устроил войну в Украине. Он нанял их», — сообщил лаконично Шарий.

Временем позже блогер начал анализировать ситуацию с нападением. По его словам, если бы аналогичное нападение случилось на народных депутатов «Голоса» или людей Сороса, то президенту пришлось бы тяжело. Как считает Шарий, ему могли бы звонить в ОП представители Евросоюза. Они бы требовали объяснений и немедленных действий со стороны правоохранителей.

«Идиоты делали вид, что нападения на активистов Шария их мало заботят. Как же теперь будут людям объяснять данную ситуацию», — отметил в конце политический деятель.

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