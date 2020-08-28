Названы точные суммы повышений пенсий и зарплат в «ДНР»: Пушилин отличился громким обещанием

Самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин обратился к жителям «республики» с важным заявлением. Он назвал внушительные суммы прибавок к зарплатам и пенсиям в ОРДО, в которые сложно поверить.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Лидер сепаратистов уверяет народ Донбасса, что с первого января 2021 года выплаты увеличатся на 18-28%. Согласно его словам, пенсии в «ДНР» будут повышены на 20%, зарплаты «госслужащих» повысятся на 18%, а выплаты бюджетникам возрастут на рекордные 28%. Откуда сепаратисты возьмут деньги на выполнение столь амбициозных обещаний не уточняется.

Кроме того, Пушилин строит далеко идущие планы и обещает ряд новых прибавок в будущем. Повышение выплат запланировано на 01.07.21 и на 01.01.22.

Отдельные пропагандисты «ДНР» смело заявляют, что до 2022 года размеры выплат в «республике» достигнут уровня стандартов Ростовской области Российской Федерации.

Напомним, как сообщалось ранее, в «ДНР» прибыл подозрительный гуманитарный конвой из России: новая помощь оставила ряд вопросов.