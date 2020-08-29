Украина должна отказаться от идеи возвращения ОРДЛО: Пристайко

Минские соглашения фактически зашли в тупик, сценарий с введением миротворцев на временно оккупированные территории Донбасса также под большим вопросом, поэтому Украине лучше оказаться от идеи возвращения ОРДЛО.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.liga.net.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины, а ныне посол нашей страны в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Европейской правде.

По словам экс-главы МИДа, он предлагал такой вариант Зеленскому, понимая при этом, что он моет вызвать «зраду».

Как считает Пристайко, у Украины на сегодня имеется несколько вариантов: первый – выполнение Минских соглашений, но «этот трек больше не работает».

Второй вариант – введение миротворцев ООН, но только на линию разграничения, как требует Россия.

Однако, по словам экс-министра «на практике завести миротворцев исключительно на линию разграничения невозможно».

«…нам остается третий вариант — признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе»», — подчеркнул бывший министр.

Он предложил в таком случае заняться внедрением программы переселения для желающих покинуть ОРДЛО въехать на подконтрольную Украине территорию.

«…построить четыре города-сателлита в различных регионах страны, куда смогут заехать те, кто хочет продолжить строить Украину вместе с нами», — уточнил Пристайко.

Следует отметить негативную реакцию нынешнего главы МИДа Дмитрия Кулебы, который назвал заявление Пристайко его личным мнением.

Ранее сообщалось о том, что дончане рвутся из ОРДО, главное свалить отсюда.