Украина должна отказаться от идеи возвращения ОРДЛО: Пристайко

Главное Политика
Ник Петров0
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Минские соглашения фактически зашли в тупик, сценарий с введением миротворцев на временно оккупированные территории Донбасса также под большим вопросом, поэтому Украине лучше оказаться от идеи возвращения ОРДЛО.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.liga.net.

Вадим Пристайко и Дмитрий Кулеба.
Экс-глава МИД Вадим Пристайко предложил отказаться от идеи возврата ОРДЛО. Фото: news.liga.net.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины, а ныне посол нашей страны в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Европейской правде.

По словам экс-главы МИДа, он предлагал такой вариант Зеленскому, понимая при этом, что он моет вызвать «зраду».

Как считает Пристайко, у Украины на сегодня имеется несколько вариантов: первый – выполнение Минских соглашений, но «этот трек больше не работает».

Второй вариант – введение миротворцев ООН, но только на линию разграничения, как требует Россия.

Однако, по словам экс-министра «на практике завести миротворцев исключительно на линию разграничения невозможно».

«…нам остается третий вариант — признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе»», — подчеркнул бывший министр.

Он предложил в таком случае заняться внедрением программы переселения для желающих покинуть ОРДЛО въехать на подконтрольную Украине территорию.

«…построить четыре города-сателлита в различных регионах страны, куда смогут заехать те, кто хочет продолжить строить Украину вместе с нами», — уточнил Пристайко.

Следует отметить негативную реакцию нынешнего главы МИДа Дмитрия Кулебы, который назвал заявление Пристайко его личным мнением.

Ранее сообщалось о том, что дончане рвутся из ОРДО, главное свалить отсюда.


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