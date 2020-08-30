Будут какие-то изменения: Арахамия рассказал о ротации в Кабмине

По словам народного депутата и главы фракции «Слуга народа» уже осенью в украинском правительстве могут появиться новые министры.

Таким мнением он поделился в эфире телеканала «Украина 24», передает «НБН«.

«Не могу исключать… Но думаю, что уже осенью нас ждут определенные ротации в некоторых министерствах. Думаю, в двух-трех… Какие именно сказать не могу, а то нынешние министры перестанут работать».

Правда, намекнул Арахамия, изменения могут касаться экономического блока. Он отметил, что в Кабмине должны работать те, кто не просто понимает, как изменить страну, но и знает, как это сделать быстро:

«Многих украинцев не устраивает именно экономический блок. Значит нам нужны люди, которые могут быстро провести изменения. Самая большая наша проблема — это бюрократия в каждом процессе».

Напомним, ранее Арахамия заявил, что в парламенте не будут рассматривать вопрос о подачи воды в Крым.