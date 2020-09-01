Дебилы в Украине плодятся в геометрической прогрессии – Азаров показал, как решают проблемы в стране

Бывший премьер Николай Азаров опубликовал очередную провокацию, в которой, очевидно, хотел показать, как плохо решают в Украине архитектурные проблемы. Однако при этом пользователи соцсетей раскритиковали экс-премьера за столь негативную риторику в сторону государства, в котором Азаров был премьером.

Об этой информации стало известно благодаря странице Азарова в «Твиттере», передает «НБН».

«Такое впечатление, что дебилы в Украине плодятся в геометрической прогрессии», — коротко подметил бывший премьер.

Такое впечатление, что дебилы в Украине плодятся в геометрической прогрессии. pic.twitter.com/akMnAGXp9Q — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) August 30, 2020

К этим словам он прикрепил три фото с разных этапов львовского памятника. На первом видно, что не достает одного элемента. На последней уже он есть, но к нему так же приделали украинский трезубец, подписав, что именно так выглядит победа.

Комментаторы разнесли экс-премьера. Они сообщили, что тот устраивает на ровном месте пропаганду, используя самые отдаленные места Украины для черного пиара страны.

Как сообщалось ранее, мы тебя ждем! – армия Украины мощно ответила на угрозы Пушилина и «ДНР».