Это сапог Запада на горле Украины – Медведчук рассказал о новых инициативах «слуг народа»

Один из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчук сообщил о том, что народные депутаты из «Слуги народа» инициировали продажу суверенитета Украины. В качестве доказательства своих слов он привел голосование за Меморандум о взаимопонимании между Украиной в качестве заемщика и ЕС как Кредитора.

Об этой информации сообщила Politeka, передает «НБН».

«Было сделано очередное голосование, чтобы продать суверенитет Украины. Партия «Слуга народа» вместе с «Европейской Солидарностью» Порошенко продемонстрировали полное единство в своей инициативе. С подачи украинского президента нардепы 248 голосами решили ратифицировать Меморандум касательно взаимопонимания между Украиной как Заемщиком и ЕС как Кредитором и Кредитных соглашений между Украиной в качестве заемщика и Нацбанком как Агентом Заемщика и ЕС как Кредитора», — сообщил лидер «ОПЗЖ» в начале.

После этого он сообщил о том, что принятый меморандум был пронизан унижением и временами даже оскорблением для Украины. По словам Медведчука, он был принят, чтобы вывести из-под контроля Украины множество институтов, кроме, собственно, Национального банка.

«Украина уже давно находится под Западом, выполняя все, что ей прикажут, в том числе и проголосовать за данный меморандум. Зеленский и Порошенко объединились, чтобы проголосовать за меморандум – это сапог Запада на горле Украины. За это они понесут ответственность перед всем народом Украины», — сообщил в конце Медведчук.

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