Украина возродится и станет великой! – Береза сделал внушающий прогноз будущего страны

Бывший нардеп Борислав Береза сообщил о том, что вся Украина когда-то станет процветающей страной, поскольку прошла достаточно горький исторический опыт. По его словам, в данный момент общество должно делать все возможное для лучшего будущего, чтобы следующее поколение не воспринимало сегодняшних людей как дураков.

Об этой информации сообщил Береза в своем «Телеграме», передает «НБН».

«У меня есть четкое понимание того, что после пройденной войны, политического и экономического кризиса, а также ряд других испытаний, Украина возродится и станет великой. Хочу заявить, что это не сакральное знание, которое кто-то дал свыше. Это обычное понимание, базирующееся на знании того факта, что наша страна имеет большие богатства – замечательных людей», — сообщил в начале Береза.

Затем он начал рассказывать о том, что украинцы эволюционируют в настоящее общество, а быдло во всех отраслях понемногу переводится, становясь обычной историей.

«В итоге мы станем сильным гражданским обществом. Но это путь еще долгий и сложный, но он будет пройден. Сейчас мы не можем отступить или проиграть. В этом случае вся Украина проиграет. Потомки наши не будут нас прощать за сегодняшние провалы. Сейчас мы должны побеждать врагов и трудности. И это, уверен, сделаем. Врагов победим, Украину возродим!», — сообщил он в конце.

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