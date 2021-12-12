Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Разумоква «Радио Свобода», народный депутат Верховной Рады Украины рассказал, знаком ли он с олигархом, или нет.

Итак, Разумков утверждает, что он лично не знаком с миллиардером Ахметовым.

«Я с Ринатом Леонидовичем Ахметовым по состоянию на сегодняшний день не знаком, не познакомился еще. Впрочем, как и несколько месяцев тому назад. Но сразу вам скажу об этом, как только это произойдет», — подчеркнул нардеп.

Когда журналистка задала Разумкову вопрос относительно появления его на телеканалах бизнесмена, а также вероятной поддержки его Ахметовым на предстоящих выборах в Раду и президентских выборах, политик ответил, что нужно ценить в стране свободу слова.

Цитата из ответа Дмитрия Разумкова:

«Еще очень далеко до того момента, когда будут проходить выборы в стране. Полагаю, что и Ринат Леонидович, и новые владельцы «5 канала» и «Прямого», да и вы тоже со всеми остальными будут активно поддерживать свободу слова в Украине. Ведь это является залогом демократии».



Кроме того, бывший спикер Верховной Рады Украины подчеркнул, что в настоящее время его приглашают «на различные телеканалы, однако не все». Также он дал обещание, что будет появляться на всех эфирах, куда его будут приглашать.



Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский ответил на очередной вопрос о госперевороте Россия-Ахметов.