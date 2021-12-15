Об этом сообщает «НБН» ссылкой на интервью Андрея Богдана для Дмитрия Гордона.



«Я вот не вижу, что у него (Зеленского — ред.) есть шансы добыть свой срок до конца. У нас тут везде катастрофа: в бюджете, экономике, энергетике, управлении, в военной сфере, в правоохранительной… Я даже не знаю, кто захочет занять место Зеленского, кто сможет это всё исправить, кто знает, что делать».



Бывший руководитель Офиса президента также отметил, что серьезные проблемы у Украины и на международной арене:



«Мы оказались на пороге каких-то страшных событий. Вот мы теперь даже не субъект, а просто объект. Вот пойми, Зеленского там все троллят, дипломатически троллят тем, что происходит».



Он уточнил, что говорит о последних событиях, когда Байден вел переговоры с Путиным. Мол, перед этими переговорами президент США позвонил нескольким европейским лидерам, но не Зеленскому:



«Но в публичном заявлении пресс-службы «мы не говорим об Украине без Украины». Но они же просто так троллят нас! Издеваются! А мы берем эту фразу и гордимся — вот, они ничего не решают за нашей спиной!».



Богдан добавил, что когда говорит о том, что Владимир Зеленский не досидит в кресле президента, то надеется, что он уйдет сам, а не будет дожидаться, пока его снесет Майдан:



«Он должен сам принять такое решение. Он сам говорил, что может уйти. И если будут обстоятельства, которые окажутся сильнее — то он встанет и уйдет».



Отвечая на вопрос Дмитрия Гордона о том, хотел бы Зеленский пойти на второй срок президента, Богдан ответил утвердительно. При этом, он снова добавил, что шестому президенту не удастся «усидеть первый срок»:



«Ну не сможет он перекрыть картинкой из телевизора реальность. Между холодильником и телевизором народ всегда выберет холодильник».

Напомним, ранее Богдан рассказал, почему Зеелнский уволил Авакова.