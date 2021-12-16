Об этом он заяви в студии телеканала «НАШ», передает «НБН».

Политолог Руслан Бортник рассказал, что должно произойти, чтобы лидеры Украины и РФ встретились за столом переговоров.

«Для того, чтобы эта встреча произошла необходим, прежде всего, какой-то геополитический сдвиг. Геополитический тектонический сдвиг», — сказал политолог.

По мнению Бортника, сейчас ни РФ, ни Украина не готовы к переговорам на самом высшем уровне.

«Мне кажется, что сегодня обе стороны не готовы к этой встрече. И не очень ее хотят, но обе стороны декларируют готовность к этой встрече, потому, что, во-первых, это красиво выглядит с точки зрения международной общественности, в таком случае, стороны выступают за мир, мирное урегулирование путем переговоров, дипломатии. Во-вторых, это такой сигнал, который хорошо воспринимается внутри общества. И в украинском, и в российском», — сказал Бортник.

По его словам, идет своего рода «дипломатический футбол».

Кроме того, Бортник отметил, что Путин отказывается говорить с Зеленским о возвращении Украине Крыма и Донбасса. Кремль называет Крым «российским», а войну на Донбассе «внутренним конфликтом Украины».

«Понятно, что Зеленский на этой встрече не может не поднять вопрос Крыма и Донбасса, потому, что ему не будет куда возвращаться. А Путин не хочет говорить об этих вопросах», — сказал политолог.

Ранее мы сообщали, что Бортник рассказал, как Зеленский снова может стать президентом.