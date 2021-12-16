Об этом журналист заявил в эфире телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Журналист Дмитрий Гордон назвал фамилии двух президентов, которые совсем не оправдали его надежд. Один из них это третий президент Украины Виктор Ющенко. По словам Гордона, от Ющенко все ждали очень быстрых и эффективных реформ.

«Какой подъем… Оранжевая революция, в которой я участвовал, и когда все закончилось победой Ющенко – это было счастье… И так бездарно все потеряли. Думаю, что Виктор Андреевич оказался неготовым к роли реформатора», — сказал журналист.

При этом он отметил, что хорошо относится к Ющенко, как к человеку.

Второй президент, который очень разочаровал журналиста – это действующий Гарант Конституции Владимир Зеленский.

«Надежды, какие были. Второй раз пережил такое счастье, когда он выиграл. И второй раз оказался в дураках», — сказал Гордон.

При этом он отметил, что он не ждал чего-то от сбежавшего в РФ Виктора Януковича.

«Вообще никаких иллюзий… Бандит, сидел дважды – все с ним понятно. Где он, а где демократические ценности», — подытожил Гордон.

Ранее мы сообщали, что Гордон рассказал, что будет с Украиной в случае нового Майдана.