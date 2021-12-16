Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что пару недель назад Тимошенко отпраздновала свое 61-летие. Тем не менее, несмотря на возраст, женщина поражает публику разными нарядами, которые привлекают внимание даже ее коллег, в частности Алексея Гончаренко.

На сей раз ключевое изменение коснулось прически – хвост теперь низкий. Однако на этом фоне еще стоит приметить белый костюм, который нечасто доселе Тимошенко надевала. На нем есть металлические пуговицы и накладные карманы на жакете. Кроме того, на руке есть браслеты, а на ушах лаконичные серьги с жемчугом.

«Ее вид попросту потрясен! Теперь же задаю вопрос вам, друзья: «Будете ли ожидать выпуска «Гончаренко рулит» с Юлией Тимошенко?», — написал Гончаренко в соцсетях.

Напомним, Украина поставила исторический антирекорд: Тимошенко раскрыла, с чем сегодня столкнулся каждый украинец.