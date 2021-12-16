Информацию передает «НБН», ссылаясь на Unian.net.

Как отметил украинский президент, в Украине рады тому, что США играют определенную роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что «хотелось бы, чтобы эта роль была не эпизодической в вопросе мирного урегулирования».

Также глава Украины выразил желание, чтобы встречи в Нормандском формате происходили чаще и были весьма результативнее.

«Сегодня это зависит от настойчивости Франции и Германии, и от желания Российской Федерации. Это чистая правда. Поэтому мы работаем над параллельными шагами», – подчеркнул он.

Кроме того, украинский президент отметил, что считает неприемлемым обсуждать проблемы Украины без самой Украины

«Мы об этом подробно говорили с президентом США. Я очень хочу верить, что никаких теневых вещей в переговорах между США и РФ нет, что ничего нет за спиной Украины», – сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали о том, что Россия официально признала наличие своих войск на территории Донбасса.