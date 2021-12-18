В столице Украины 20 лет назад проходил концерт, посвященный шестилетию издания «Бульвар Гордона». Во время праздника советский психотерапевт Анатолий Кашпировский со сцены озвучил пророчество о профессиональном пути журналиста Дмитрия Гордона.

Соответствующие кадры опубликовал пользователь ZarZar в своем микроблоге в Twitter, информирует «НБН».

Кашпировский попытался предсказать будущее Гордона, заявив, что видит будущее его издания, которое станет лучшим не только в Украине, но и в СССР, очевидно подразумевая возрождение Советского Союза.

Кроме того, психотерапевт предрек журналисту большую политическую карьеру. По его словам, Гордон будет на вершине политической власти.

Кашпировский дважды подчеркнул, что он не ошибся в своем пророчестве и ни разу не оговорился.

Ранее Гордон назвал фамилии двух украинских президентов, которые не оправдали его надежд. Большего всего журналиста разочаровал Виктор Ющенко, который не стал реформатором, и нынешний глава государства Владимир Зеленский.