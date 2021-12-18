Как информирует «НБН», о том, что лидер «Евросолидарности» вылетел из нашей страны вчера, семнадцатого декабря, сообщила политическая сила на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщении отмечается, что Петр Алексеевич отправился в заведомо запланированное турне в Польшу и Турцию. Он намерен провести ряд дипломатических встреч на турецкой территории в субботу, а также воскресенье.

Кроме того, в Сети средствами массовой информации была опубликована фотография Петра Порошенко, который находится в аэропорту «Борисполь». Изначально снимок был опубликован народным депутатом от «СН» Александром Мережко. Но позже эта фотография на странице парламентария стала недоступной.



В свою очередь издание «Вести» в своем телеграм-канале сообщило, что экс-президент Украины отправился в аэропорт буквально сразу же после того, как один из сотрудников Госбюро расследований не смог вручить Петру Алексеевичу повестку для допроса по делу о незаконных поставках угля из временно оккупированных территорий Донбасса, что было в 2014 и 2015 годах.

Напомним, ранее мы уже публиковали материал о том, как сотрудник ГБР не смог передать повестку Петру Порошенко.