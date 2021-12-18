Как информирует «НБН», такое мнение в эфире «НАШ», восемнадцатого декабря, высказал парламентарий от политической силы «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Цитата из заявления Кучеренко:

«Все сейчас обязательно должны подумать, и, прежде всего, действующий украинский лидер Владимир Александрович Зеленский, что спустя 2,5 года, или сколько ему там осталось, такая же картина вообще не исключена».

Политик отметил, что за той ситуацией, которая сложилась вокруг бывшего президента, ему крайне неприятно наблюдать, ведь в 2014-м Петру Алексеевичу было оказано беспрецедентное доверие среди избирателей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Петр Порошенко покинул пределы Украины буквально сразу же после того, как представитель ГБР попытался вручить ему повестку на допрос.



