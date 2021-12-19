По мнению журналиста Виталия Портникова, Украина и глава России Владимир Путин не могут существовать одновременно, поскольку у президента РФ есть четкая цель демонтировать соседнюю страну.

Российский лидер знает, что западные страны не будут действовать военным образом, ко всем остальным потерям Путин готов, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Портников отметил, что выборы в России формальные, поэтому у Путина есть все шансы занимать президентское кресло еще до 2042 года.

Эксперт подчеркнул, что в таком случае сохранение украинского государства будет зависеть от сильного желания наших граждан не допустить уничтожения Украины.

Он добавил, что серьезное желание украинцев сохранить свое государство рано или поздно поспособствует краху режима нынешнего президента Российской Федерации. Пассивное отношение украинцев к происходящему может закончится появлением флага страны-агрессора над Киевом.

Ранее российский журналист Невзоров заявил, что россиянам и украинцам не избежать войны и, вероятно, именно Донбасс станет точкой военных действий двух государств.