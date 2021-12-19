Замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко сделал жесткое заявление в отношении НАТО. Российский чиновник объяснил, что сделает Москва, если Запад отвергнет предложение Кремля в виде проекта соглашения о «гарантиях безопасности» с США и Альянсом.

Дипломат дал понять, что у западных стран есть только два пути, первый из которых предполагает серьезное отношение к требованию РФ, которое также касается отказ в интеграции в НАТО Украине, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

В противном случае, по словам Грушко, Россия ответит «военно-технической альтернативой». Чиновник добавил, что сейчас в отношениях РФ и НАТО якобы момент истины, когда Альянс должен определиться принимать или нет предложения Москвы.

Дипломат подчеркнул, что в Кремле якобы хотят решить ситуацию в политической плоскости, однако если это не удастся, Россия перейдет в режим создания контругроз. Он добавил, что в такой момент будет поздно спрашивать у Москвы почему она приняла решение воплотить военный сценарий противостояния.

Ранее в Минобороны Германии заявили о намерении наказать лично Путина в случае масштабного вторжения армии России на украинскую территорию.