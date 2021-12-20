Об этом пишет «НБН» со ссылкой на брифинг Александра Турчинова.



Как сообщил Турчинов, очередное уголовное дело в отношении бывшего президента — это фальсификация. Он также уточнил, что подозрение для Порошенко подписывала даже не генпрокурор Ирина Венедиктова, а её заместитель «по фамилии Симоненко»:



«И даже полностью зависима от Зеленского прокурор Венедиктовна не решилась подписать подозрение Это сделал один из её заместителей».



Как отметил Александр Турчинов, подозрение Порошенко могли отправить по почте, так как сегодня он находится за пределами украинской границы:



«Вместо того, чтобы заниматься вопросом борьбы с российской агрессией, Зеленский скоординировал все свои силы на борьбу с оппозицией. И, в первую очередь, с лидером украинской оппозиции Петром Порошенко».



Турчинов подтвердил, что подозрение касается поставок в Украину угля из ОРДЛО в 2014-2015 гг, в условиях военного противостояния.



Экс-секретарь СНБО также добавил, что власть прекрасно знала о том, что Петр Порошенко собирается улетать за пределы Украины.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского всерьез взялись за Порошенко.