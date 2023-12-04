В пятницу, 1 декабря, бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его из страны. По словам народного депутата, он собирался принять участие в международных встречах в Польще и Америке, информирует «НБН».

На следующий день в СБУ заявили, что политик намеревался встретиться с главой венгерского правительства. Спецслужбы государства-террориста, по данным разведки, хотели использовать переговоры Порошенко с Орбаном для осуществления ИПСО против нашей страны.

В понедельник, 4 декабря, издание Telex процитировало главу внешнеполитического ведомства Венгрии, который подтвердил, что украинский экс-президент инициировал встречу с премьер-министром.

Сийярто на слушаниях в парламенте заявил, что глава правительства рад сесть за стол переговоров с кем-угодно, включая экс-лидеров других стран. При этом дипломат не стал раскрывать подробности, призвав не вдаваться в «научную фантастику».

Ранее глава МИД Венгрии объяснил переговоры Орбана с Путиным и отказ Будапешта помогать Украине оружием.